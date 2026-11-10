Kastamonu’da kamyonet şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'daki kaza, Bozkurt ilçesi Kastamonu-Bozkurt kara yolu Bahçe Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şener Kaplan (47) idaresindeki 16 APD 659 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticeisnde şarampole devrildi.

Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Bozkurt-Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör