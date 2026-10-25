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Giriş Tarihi: 25.10.2026 21:37 Son Güncelleme: 25.10.2026 21:40

Kastamonu'da korkutan yangın: İki katlı ev küle döndü

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA
Kastamonu’da korkutan yangın: İki katlı ev küle döndü
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Olay, merkez ilçesi Obruk köyü Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde 1,5 yıldır kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KASTAMONU #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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Kastamonu'da korkutan yangın: İki katlı ev küle döndü
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