Kastamonu’da korkutan yangın! İki katlı evi alevler sardı: Aile canlarını saniyelerle kurtardı!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ



İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Üçağıl köyü muhtarı Yüksel Güner ve vatandaşlar ise itfaiye ekipleri köye ulaşana kadar, yangın söndürme tankı ile yangına ilk müdahaleyi yaptı.