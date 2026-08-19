Kastamonu’da korkutan yangın! İki katlı evi alevler sardı: Aile canlarını saniyelerle kurtardı!

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Üçağıl köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Konuk'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden evdeki aile ise pencereden atlayarak dışarı çıktı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Üçağıl köyü muhtarı Yüksel Güner ve vatandaşlar ise itfaiye ekipleri köye ulaşana kadar, yangın söndürme tankı ile yangına ilk müdahaleyi yaptı.