Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da korkutan yangın! İki katlı evi alevler sardı: Aile canlarını saniyelerle kurtardı!
Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:32

Kastamonu’da korkutan yangın! İki katlı evi alevler sardı: Aile canlarını saniyelerle kurtardı!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen yangında yürekler ağza geldi. İki katlı evi saran alevler korku dolu anlar yaşatırken içeride bulunan aile canlarını pencereden atlayarak zor kurtardı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kastamonu’da korkutan yangın! İki katlı evi alevler sardı: Aile canlarını saniyelerle kurtardı!
  • ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Üçağıl köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Konuk'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden evdeki aile ise pencereden atlayarak dışarı çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Üçağıl köyü muhtarı Yüksel Güner ve vatandaşlar ise itfaiye ekipleri köye ulaşana kadar, yangın söndürme tankı ile yangına ilk müdahaleyi yaptı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında Konuk ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KASTAMONU #YANGIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu’da korkutan yangın! İki katlı evi alevler sardı: Aile canlarını saniyelerle kurtardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA