Kastamonu’da sokak köpekleri dehşet saçtı: 7 yaşındaki Mustafa Can Kılıç’a iki kez saldırdılar!

Kızım geri gelince tekrar köpek üzerimize doğru koştu, elimde poşetler vardı, poşetleri köpeğe vurarak uzaklaştırmaya çalıştım. O arada oğlumun eşofmanına köpeğin dişi geçti. Eşofmanı da yırtıldı. Oğlumla ve kızımla böyle bir olay yaşadık. Biz, aşırı bir derecede travma yaşadık, korktuk. Bu zamana kadar çok hayvan besledim, bundan sonra da beslemeye devam edeceğim. Hiçbir köpek dururken bir şey yapmaz diye düşünüyordum. Ben de sosyal medyada gördüğümde, abartılıyor' diyordum ama başına gelmeyince insan anlamıyor. Başımıza bizim geldiği için sizleri de uyarıyoruz. Lütfen besleme yapın ama dikkatli olun, tanımadığınız, bilmediğiniz köpeklere fazla yaklaşmayın. Özellikle çocuklarınızı markete ya da bakkala ya da ekmek almaya yalnız göndermeyin. İnşallah kısa sürede bütün köpekler toplanır, gerekli tedbirler alınır. Yapılması gereken bir durum var ise de yapılır. Ama yine de aynı şekilde hayvanları beslemeye devam edelim. Köpekler, aç kaldığı için bu hareketleri yapıyor. Herkes kapısının önüne bir paket mama koysa, su koysa belki de bu saldırılar çok az yaşanır" dedi.