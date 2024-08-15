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Giriş Tarihi: 15.8.2024 17:38 Son Güncelleme: 15.8.2024 17:39

Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Kayabükü Köyü'nde kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Teyfik Doruk idaresindeki (74) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi somucu toprak yığınına çarparak devrildi. Kazada traktör sürücüsü Doruk olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan İ.Y. ise (41) ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Teyfik Doruk'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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