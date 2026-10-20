’Kasten Öldürme’ suçundan tekrar başlatılan soruşturmada 6 gözaltı

Mersin Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39727 Sokak'ta 9 Ekim 2016'da evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan Coşkun'un yanına iddiaya göre S.G. ve E.K. geldi. Gece yarısı site bahçesinde bir süre konuşan ve ardından tartışmaya başlayan 2 şahıs Furkan Coşkun'ı darp etmeye başladı. Yaşanan olayda 2 şahıs Coşkun'u döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek ortadan kayboldu.

Çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 2 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden Coşkun'un cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettiklerini o sırada ellerinden kurtulup kaçtığını belirttikleri öğrenildi.İfadeler doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gence ait bir bulguya rastlamadı. Günlerce süren aramalara rağmen Furkan Coşkun bulunamadı. 2 şüpheli ise mahkemece o zaman tutuklandı.

'BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ; 6 KİŞİ GÖZALTINDA'

Olayın ardından 10 yıl geçmesine rağmen kayıp olduğu iddia edilen ancak hiçbir şekilde yaşadığına dair belirti bulunamayan Furkan Coşkun ile ilgili harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, evinin önünden alıkonulan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Coşkun'la ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturmaya başlattı. Soruşturmada 9 şahıs belirlenerek adli işlem başlatılırken, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, soruşturma kapsamında adli işlemleri için emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.