Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Daha önceden işlemiş olduğu "Kasten Yaralama" suçundan, tutuksuz yargılaması sonucu 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası bir üst mahkeme tarafından da onanan Ş.D hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlünün Başiskele'de olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon ile aranan Ş.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette tamamlanan işlemler, sonrası adli mercilere sevk edilen Ş.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.