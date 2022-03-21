Haberler Yaşam Haberleri Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı
Giriş Tarihi: 21.3.2022 21:52 Son Güncelleme: 21.3.2022 23:23

Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı

ABBAS ÇAKAR
Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı

İşlemiş olduğu kasten yaralama suçundan, 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.D, Başiskele İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Daha önceden işlemiş olduğu "Kasten Yaralama" suçundan, tutuksuz yargılaması sonucu 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası bir üst mahkeme tarafından da onanan Ş.D hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlünün Başiskele'de olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon ile aranan Ş.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette tamamlanan işlemler, sonrası adli mercilere sevk edilen Ş.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı
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