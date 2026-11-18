Yeniden yargılanan katil baba hakkında Hira Nur'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 yaşındaki oğlu Umut'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, eşi Şehadet'e yönelik 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve yine Şahadet'e yönelik 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Kahreden olay, 24 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. Şehadet Özer, eşi Mehmet Özer ile tartışma yaşadıktan sonra çocuklarını alıp evden gitmek istedi. Evin bahçe kapısından çıkmak istedikleri sırada Mehmet Özer, arkalarından tüfekle ateş etti. Şehadet Özer ile kızı Hira Nur, saçmaların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybetti. Anne ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mehmet Özer ise tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 41.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada evlat katili Mehmet Özer hakkında kızı Hira Nur'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 yaşındaki oğlu Umut'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, eşi Şehadet'e yönelik 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve yine Şahadet'e yönelik 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME OLASI KAST DEYİP MÜEBBET HAPİS VERDİ

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi evlat katili Mehmet Özer'e kızı Hira Nur'a yönelik 'altsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme olayın olası kastla olduğunu belirterek cezayı müebbet hapse indirdi. Katil zanlısı Özer, eşi Şehadet Özer'e yönelik 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıl hapse çarptırıldı. Mehmet Özer, yine 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezası aldı. Katil zanlısı 2 yaşındaki oğlu Umut Özer'e yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasından ise beraat etti.

İSTİNAF: OLASI KAST DEĞİL

Taraflar dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "Sanığın av tüfeği ile doğrudan ve hedef gözeterek eşi Şehadet' e ateş ettiği sırada Hira Nur'un asıl hedef olan annesinin hemen arkasında olması nedeniyle Hira Nur'a isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu, bu durumda sanığın Hira Nur'a karşı eyleminde olası kast hükümlerinin uygulanma olasılığı bulunmadığı halde sanık hakkında Hira Nur'a yönelik kurulan hükümde dosya kapsamı ile örtüşmeyecek şekilde olası kast uygulanması suretiyle eksik ceza tayini yapıldığı, Hira Nur'un suç tarihinde 5 yaşında olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında kurulan hükümde ayrıca 'çocuğa veya beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi nedeniyle kararın bozulmasına karar verilmiştir."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Savcılık mütalaasını Mehmet Özer hakkında Hira Nur'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 yaşındaki oğlu Umut'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, eşi Şehadet'e yönelik 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve yine Şahadet'e yönelik 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.