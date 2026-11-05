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Giriş Tarihi: 05.11.2026

Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 27 Ağustos 2025'te işlenen korkunç cinayette, Doğan Ş., eski eşi Sevgi Yandık'ı (27) konuşma bahanesiyle buluşmaya davet etti. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alan genç kadın, bir çocuk parkında Doğan Ş. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Doğan Ş., genç kadına bıçakla saldırdı. Çocuğunun gözleri önünde kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sevgi Yandık, hayatını kaybetti. Doğan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Sevgi Yandık'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Heyet aynı zamanda, sanık lehine herhangi bir ceza indirimi uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet
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