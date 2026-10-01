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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Katil magandalardan rezil savunma

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Katil magandalardan rezil savunma
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Ankara'da araç muayene istasyonunda yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Söz hakkı verilen tanık H.Ç., sanıkların çalışma arkadaşları olduğunu belirterek, "Maktul küfür ediyordu. Personellere görev başına geçmelerini söyledim. Araç giriş çıkışlarını kapattırdım. Olay yerine güvenlik gönderdim" dedi.

Diğer tanık B.G. ise, "Sanıklar çalışma arkadaşım. 'Lambam yanıyor' diyerek bana küfür etti. Sanıklar da bunu duyunca müdahale ettiler. Bana fiziksel saldırısı olmadı" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının "Sen maktulün polis olduğunu biliyor musun?" sorusuna karşı tanık B.G., "Davranışları polise benzemiyordu" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine heyet, tanığa ölen kişiye saygısızlık etmemesi gerektiğini ve tanık olarak yorum yapmak hakkının bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, avukat taleplerini reddetti. Duruşma, 8 Aralık'a ertelendi.

#ANKARA
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Katil magandalardan rezil savunma
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