Katil zanlısı kayınpederin ifadesi: Kızımı her gün dövdüğü için öldürdüm

Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde Recep K. (63) kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Suat E'yi (35) silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Suat E. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Recep K, adliye görevlisi tarafından ruhsatsız silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Recep K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep K'nın ifadesinde, "Torunlarımın babasıydı, öldüğü için üzgünüm" dediği öğrenildi.

Recep K, önceki gün sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde kızı Bahar E. ile 4-5 aydır boşanma aşamasında olan damadı Suat E.'yi ruhsatsız olduğu tespit edilen silahla 2 el ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz damat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep K. olay sonrası adliye görevlisi tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIMA ATTIĞI DAYAKLAR GÜNLÜK HAL ALMIŞTI"

Recep K. ifadesinde; "Kızım ile 12-13 yıldır evliler ve aralarında evliliğin başından beri başlayan kavgalar hiç bitmedi. Son bir yıldır da ayrılar. Kızım dayanamadığı için boşanma davası açtı. Kızımı defalarca tehdit etti. Akrabalarımıza bile saldırdı. Kızıma attığı dayaklar günlük hal amıştı. Okulda öğretmeninin yanında torunumu dövmüşlüğü dahi var. Torunlarımdan dolayı olanları hep sineye çektim. Boşanma davasından sonra Esenyurt'ta farklı zamanlarda, kamerasız alanlarda 3 defa beni bıçaklama girişiminde bulundu. Karakola şikayette bulundum ama damadım olduğu için konular yine bir şekilde kapandı." dedi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Recep K; "Duruşma günü de tehdit ve hakaretlerine devam ediyordu. 'Seni öldüreceğim, sizi sağ bırakmayacağım' diyordu. Sigara içmek için adliye önüne çıktım. Ardından eşim ve kızım da geldi. Onlar gelince küfürler ederek saldırmaya başladı. Onu durdurmanın mümkün olmadığını anlayınca aracımdan silahı aldım. Ayaklarına sıkmak istedim ama eğilince vücuduna geldi. Ölmesini istemezdim. Üzgünüm. Sonuçta torunlarımın babasıydı" dedi.