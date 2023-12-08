Katil zanlısı Mikail: Sibel’i ben öldürmedim

Kocaeli İzmit İlçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Sibel Kayman evinde ölü bulunmuştu. Evinde, erkek arkadaşı Mikail Kurulay ve ismi öğrenilemeyen bir kız arkadaşıyla birlikte alkol aldığı ileri sürülen Sibel, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Sibel'in cansız bedeni evden çıkartılırken, erkek arkadaşı Mikail Kurulay sinir krizleri geçirmiş "Sibel'imi yaşatın" diyerek feryat etmişti.
''SİBEL'İ BEN ÖLDÜRMEDİM''
O görüntüler hafızalarda yerini korurken, cinayet zanlısı Mikail Kurulay ile ilgili yeni bir haber geldi. Tutuklanan ve cezaevinde bulunan Mikail Kurulay'ın ''Sibel'i ben öldürmedim. Vicdanım rahat'' dediği iddia edildi. İddialara göre avukatına olayı anlatan Mikail Kurulay'ın "Silah kurusıkıdan bozmaydı ve masada duruyordu. Sibel silahı aldı, bırakmasını söyledim fakat bırakmadı. Birden silah ateş aldı ve benim elimi sıyırdı, Sibel yere yığıldı. Sibel'i asla ben öldürmedim" dediği öne sürüldü.
RAPORLA NETLİK KAZANACAK
Sibel Kayman ve Mikail Kurulay dışında evde Sibel'in kız arkadaşının da olduğu, silahın patladığı anda Sibel'in kız arkadaşının başka odada olduğu iddialar arasında yer alıyor. Sibel'in kendini mi vurduğu yoksa Mikail tarafından mı öldürdüğü olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarından gelecek sonuca göre belli olacak.