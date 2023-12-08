Katil zanlısı Mikail: Sibel’i ben öldürmedim

''SİBEL'İ BEN ÖLDÜRMEDİM''

O görüntüler hafızalarda yerini korurken, cinayet zanlısı Mikail Kurulay ile ilgili yeni bir haber geldi. Tutuklanan ve cezaevinde bulunan Mikail Kurulay'ın ''Sibel'i ben öldürmedim. Vicdanım rahat'' dediği iddia edildi. İddialara göre avukatına olayı anlatan Mikail Kurulay'ın "Silah kurusıkıdan bozmaydı ve masada duruyordu. Sibel silahı aldı, bırakmasını söyledim fakat bırakmadı. Birden silah ateş aldı ve benim elimi sıyırdı, Sibel yere yığıldı. Sibel'i asla ben öldürmedim" dediği öne sürüldü.