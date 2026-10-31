Katil zanlısı Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

İstanbul Bağcılar
'da Buğra Efe Dilben (20), 1 Haziran Pazartesi günü motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Polis ekipleri, motosikleti Ramazan Ç.'nin (20) kullandığını, arkasında oturan Hamza Y.'nin (23) ise ateş açtığını belirledi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle koordinasyonlu şekilde çalışma yürüten İzmir polisi, Yunanistan
'a kaçmak için hazırlık yapan Hamza Y.'yi Çeşme
ilçesindeki bir otelde 2 firari hükümlüyle birlikte yakaladı. Hamza Y. İstanbul'a getirildi.