Katiller en önemli delili evde unutmuş

Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından cesedi halıya sarılı şekilde bulunan Sedef Güler (24) cinayetiyle ilgili polis önemli detaylara ulaştı. Cesedin sarılı olduğu halıdaki temizlik şirketine ait etiketten yola çıkan polis, halının Beylikdüzü 'ndeki bir evden alındığını tespit etti. Polis önce emlakçıya ulaştı. Emlakçı, daireyi 1 ay önce Fırat B.'ye kiraladığını söyledi. Adrese giden polis, önemli delillerle karşılaştı. Evde halı yoktu ancak Sedef'in çantası, kimlik ve banka kartları ile özel eşyaları vardı. Ayrıca ceset için daha önce hazırlandığı sanılan boş bir valiz de bulundu. Evde yapılan Luminol çalışmada, genç kıza ait DNA bulgularına da rastlandı. Polis ekipleri, Bayrampaşa'da olduğunu belirlediği Fırat B. (53) ile genç kızın en son görüştüğü O.Ö.'yü gözaltına aldı. Fırat B., ifadesinde Yavuz G.'nin (53) telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye sarıp, zincir ve dambıl bağladık. Sonra otomobille götürüp Mimar Sinan Köprüsü'nden attık" dedi. Yavuz G.'nin kullandığı araçta yapılan incelemede Sedef'e ait kan damlası saptandı. Adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanırken, O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayın asıl şüphelisi Yavuz G. aranıyor. Sedef ile Yavuz G.'nin kızının arkadaş oldukları da iddia edildi.