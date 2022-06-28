Katip Nasıl Olunur, Katip Olma Şartları Nelerdir? Kimler Olabilir, Hangi Bölüm Okunmalı?

Katip nasıl olunur diye merak edenlerin başta, mesleğin alt dallarını ve görevlerini bilmeleri icap eder. Sözcük anlamına bakıldığında katip, erkek yazman anlamına gelir. Adliyelerdeki tüm yazı işlerinden sorumlu olan katipler, kendi içlerinde de gruplara ayrılır. İcra katipleri, Adalet Bakanlığı'na bağlı olan İcra Müdürlüklerinde görev alırlar. Tüm icra işlemleri boyunca, kayıt etme ve raporlama işlerinden sorumludurlar. En önemli görevleri, belgeleri ve ödemeleri muhafaza altında tutmaktır. Haciz işlemlerini bizzat icra katibi yürütür. Gerekli tüm evrakları hazırlayarak karşı tarafa sunar. İcra katibi ödemeyi tahsil ettiği durumlarda, haciz işlemine son verebilir. Noter katipleri ise bütün noter işlemlerini, kanunlara uygun bir biçimde yerine getirmekle mesuldür. Beyannameler, sözleşmeler, senet ve ihtarname gibi belgeleri hazırlarlar. Evrakları düzenler, gerekli yazışmaları yapar, vergi ve harç ücretlerini tahsil ederler. İşte icra katibi nasıl olunur ve noter katibi nasıl olunur diye araştıranlar için detaylar…

Katip Olmanın Koşulları Nelerdir?

Devlet kurumlarında katiplik yapmak için gereken bazı şartlar bulunur. Bunlar aşağıda belirtildiği şekildedir:

Katip olmak isteyenlerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir.

Kişilerin eğitim durumunun, en az lise mezunu olma koşulu vardır.

35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

Erkekler, askerlik görevini yerine getirmiş olmalıdır.

Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girerek en az 70 ve üzeri bir puan almaları gerekir.

Katip adaylarının, sicillerinin temiz ve sabıkasız olmaları şartı vardır.

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü ve klavye sınavına da girmeleri gerekir. Bu sınavı başarı ile geçenler, katip olmaya hak kazanırlar.

İcra ve Noter Katibi Olmak için Gerekenler

İcra memuru olmak isteyenler için üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarından mezun olmaları ve KPSS'den 70 üzeri bir puan alma şartı bulunur. Noter katipliği için ise en az lise mezunu olmak yeterlidir.