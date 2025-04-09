Katledilen Mattia Ahmet Minguzzi ailesinin avukatı konuştu: Katillerden biri müebbet alabilir

"SANIKLARDAN BİRİNİN HASTANE KAYDI YOK"

ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre, alınan tehditlere yönelik açıklamalarda bulunan aile avukatı Emre İncula, yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi:

"Sanıkların ifadeleri alınacak, ardından tanıklar dinlenecek. Dosyada bazı eksiklikler var, adli tıp raporu gerekiyor. Sanıklardan birinin hastane kaydı olmadığı için yaş incelemesi yapılacak. Bu süreç birkaç celse uzayabilir. Adli Tıp tarafından yapılacak inceleme sonucunda 18 yaşından büyük çıkarsa, reşit bir birey olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir."

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"FAİL 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLABİLİR"

Yaşanan tehditler hakkında da konuşan İncula, şöyle devam etti: "Başta çok fazla aldırış etmiyorduk ama tehditler yoğunlaşmaya başladı. Silah gösterdiler, Yasemin Hanım'ı doğrudan hedef alarak ölümle tehdit ettiler. Bu nedenle, yapan kişilerin cezalandırılması için savcılığa dilekçe verdik. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan bu yayınları araştırıyor. Öncelikle tehditleri yapan kişiler tespit edilecek, ardından tehdit, hakaret ve diğer suçlardan dava açılacak."