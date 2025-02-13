Katliam gibi kazalar

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Genç ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle keskin virajda kontrolden çıkarak kaydı. Olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde izleyen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, şarampole yuvarlanan otobüste 44 kişi olduğunu belirtti. Usta, "4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 24 yaralı Genç Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı" dedi. Tedavi altına alınan 32 yaralıdan biri, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bu arada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki kazada ise N.İ. idaresindeki otomobil, Eğrice Mahallesi'nde Y.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan; Y.Ç. (69), A.H. (17), C.A. (16) ve N.İ. (18) hayatını kaybetti.