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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı

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Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
Katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı
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Van'ın Özalp ilçesinde Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden İran'a giden minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Van Valisi Ozan Balcı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.

Balcı, "Maalesef kazada 5'i kadın, 4'ü erkek 9 kişi hayatını kaybetti. 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede müdahaleleri yapılıyor" dedi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VAN
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Katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı
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