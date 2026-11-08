Katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden İran'a giden minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Van Valisi Ozan Balcı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.
Balcı, "Maalesef kazada 5'i kadın, 4'ü erkek 9 kişi hayatını kaybetti. 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede müdahaleleri yapılıyor" dedi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtildi.