Katliam gibi kazada korkunç ihtimaller

Ankara Polatlı'da meydana gelen ve 2'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'yi yasa boğan kazada Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Bayar ailesinden Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar (10) ve otobüs şoförü Çetin Karayel (45) hayatını kaybetti. Cenazelerden 5'i uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla ve ağıtlarla karşılanan cenazeler, toprağa verildi.Kazada hayatını kaybeden Fezile Baydat ve kızı Suna Yaşar Bilgi'nin İzmir'de yaşadıkları, akraba ziyareti için Diyadin'e geldikleri, dönüş yolunda kaza kurbanı oldukları öğrenilirken kısa süre önce nikâhı kıyılan Suna Yaşar Bilgi'nin 1 ay sonra da düğününün olacağı ifade edildi. Genç kadının, Sivas'ı geçerken sosyal medya hesabından yol görüntüsü eşliğinde, 'Yokluğun Azrail gibi / Göz koymuş kuru canıma' sözlerini içeren türküyü paylaştığı görüldü.Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyet oluşturuldu. Şoförün kalp krizi geçirdiği iddialarına ilişkin, ön muayene raporunda belirlenemeyeceği belirtilerek kesin ölüm nedenini içeren otopsi raporundan gelen sonuçla belirleneceği öğrenildi.Yol Güvenliği ve Güvenli Sürüş Mert İntepe, "Sürücü kazası veya 'uyku kazası' denilerek hızlı bir sonuca gidiliyor. Zincirin en zayıf halkası olan sürücü hayatını kaybettiğinde ortada bir suçlu kalmıyor. Burada bir kazanın görünür sebebi uyku olabilir ama kök sebebi bambaşka şeylerdir. Bu da bizi muhakkak sistem hatasına, şirketin yönetimine, endüstrinin problemine, çalışma şartlarının ağırlığına götürür" şeklinde konuştu. İntepe, "2014-2016 yıllarından sonraki araçlarda birkaç teknolojik ürün var. Bu sistem otobüslerde de bulunmakta. Şerit izleme takip sistemi, hız sınırlandırıcı gibi sistemler var. Fakat piyasada modeli yüksek araçlar kullanılmasına rağmen tüm sürücüler bu elektronik sistemleri kapatıyor ya da bir şekilde devre dışı bırakıyor" dedi. Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Nusret Türker ise, "Kazanın oluş şekline göre 2 ihtimal var. Birincisi şoförün uykusuz olması, ikincisi de şoförün direksiyon başında kalp krizi gibi herhangi bir rahatsızlık geçirmesi olabilir. Çünkü araçta hiç fren izi yok, fren yapılmamış. Fren yapılmadığı için de şoförün uyumuş olması büyük olasılık gibi duruyor. Kazanın olduğu saat şoförün uyuya kalma ihtimalinin yüksek olabileceği bir saat. Tabii bunlar şimdilik sadece ihtimaller" dedi.