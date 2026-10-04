Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza talebi

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İstanbul Şişli'de 17 Aralık 2025'de iddiaya göre 65 yaşındaki Ekrem Y. aracıyla seyir halinde ilerlerken aynı istikamette olan motosiklet sürücüsü İzzet K.'ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybeden Ekrem Y. ters şeride dalarak kaldırımdaki 7 yayaya çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken Necmiye Kurtuluş Çelik (56), Hakan Dündar (34) ve Anıl Püsküllü (30) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem Y. için 15 yıla kadar hapis talep edildi.