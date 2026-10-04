Haberler Yaşam Haberleri Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza talebi
Giriş Tarihi: 4.10.2026

Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza talebi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sema DEMİR Sema DEMİR
Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza talebi
  • ABONE OL
İstanbul Şişli'de 17 Aralık 2025'de iddiaya göre 65 yaşındaki Ekrem Y. aracıyla seyir halinde ilerlerken aynı istikamette olan motosiklet sürücüsü İzzet K.'ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybeden Ekrem Y. ters şeride dalarak kaldırımdaki 7 yayaya çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken Necmiye Kurtuluş Çelik (56), Hakan Dündar (34) ve Anıl Püsküllü (30) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem Y. için 15 yıla kadar hapis talep edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Katliam gibi kazaya ödül gibi ceza talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA