Katliama özendi okulda dehşet saçtı

İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırıda 3 öğrenci yaralandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öğrenciler arasında kavga başladı. Polisin yaptığı ilk incelemede, 16 yaşındaki A.Ç.'nin 15 yaşındaki A.E.A. ile 14 yaşındaki E.E.A.'yı bıçakla yaraladığı belirlendi.

Kavga sırasında olay yerinde bulunan 14 yaşındaki S.K. de yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından okulda güvenlik önlemleri alınırken A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca müfettişler görevlendirilirken, saldırganın 1 hafta önce nakille okula geldiği öğrenildi.





SALDIRGAN, ÖNCEKİ EYLEMLERİ ÖVDÜ

Esenyurt'ta 2 sınıf arkadaşını bıçakla yaralayan A.Ç.'nin daha önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kahramanmaraş'ta ve Eskişehir'de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerini, ayrıca yurtdışında Ukrayna, Rusya ve Avusturya'daki benzer eylemlerin faillerini övücü mahiyette sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle A.Ç. hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan kamu davası açıldığı, yargılanmasının Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi.



1 HAFTADA İKİNCİ OLAY

Geçtiğimiz salı günü de 15 yaşındaki F.M. adlı kız öğrenci Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırı düzenlemişti. Başka bir okulda 10. sınıfta öğrenim gören F.M., evinden aldığı bıçakla okulun bahçesine gelerek öğrencilere saldırmış, saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybederken, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 7 öğrenci yaralanmıştı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör