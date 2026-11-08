Katliamın haberini 3 saat önce verdi

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir'in gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin soruşturma sürüyor. Zanlının ifadesinde, olaylardan yaklaşık üç saat önce eski eşi Kevser Solmaz'ı arayarak "Afyon'a çocukların başına gel, benim başım belaya girecek" dediği öğrenildi. Özdemir, saldırılarda kullandığı pompalı tüfeği yaklaşık bir ay önce ruhsatsız olarak 12 bin liraya satın aldığını anlattı. İfadesine göre olayların başlangıcında borcu olan Numan Toprak'ın kendisine hakaret ettiğini ve senetleri bankaya teslim etmeyi planladığını düşündü. Numan Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel'i Gazlıgöl'e çağıran zanlı, birlikte içki içtikten sonra üçünü araziye götürdü. Burada silahla ateş ederek öldürdüğünü, yanlarındaki senet çantasını aldığını söyledi. Ardından kaçışı sırasında Seydi Ahmet Aydoğmuş ile eşi Satı Aydoğmuş'u, İsmail Şen'i ve diğer kişileri hedef aldı. Zanlının bazı kişilerin araçlarını ve telefonlarını aldığı, köy muhtarlarına kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı da belirtildi.

KURBANLAR UĞURLANDI

Silahla saldırıda Ahmet Uzel, Bekir Toprak, Numan Toprak, Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen, Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir kayatını kaybetmişti. Cenazeler Afyonkarahisar, Kırşehir, Antalya ve çevre köylerde toprağa verildi. Hilal Mete Bayraktepe Mezarlığı'na, Ayşe Sena Demir Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'na, İsmail Şen Olukpınar köyüne, üç kişi Kırşehir'de Kümbetaltı Mezarlığı'na, Aydoğmuş çifti ise Kıyır köyüne defnedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör