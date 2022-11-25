Katsayı zulmünden eğitim neferliğine..

Manisa Turgutlu'da 1982'de dünyaya gelen Nuri Özcan, imam hatip lisesi mezunu olduğu için üniversite sınavında yüksek puan almasına rağmen 28 Şubat darbesinin getirdiği katsayı adaletsizliği nedeniyle tercih yapmadı. Köyüne döndü, askere gidene kadar çobanlık yaptı, askerliğin ardından hamallık dahil birçok zorlu işte çalıştı. 2010'da sınava 3 ay kala karşılaştığı lise arkadaşı, katsayı adaletsizliğinin kaldırıldığını haber verince çok sevdiği kitaplarını sınava hazırlık kitaplarıyla değiştirdi.Çalıştığı fabrikadaki molalarında bile cebinde taşıdığı ders notlarıyla sınava hazırlanan Özcan, kısa süre hazırlanabildiği sınavdan iyi bir puan aldı. Özcan, Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümüne başladı. Yaşlı ve hasta olan babasının emekli maaşından başka geliri olmayınca başbakanlık bursuna başvurdu. 'Farabi' programına katılıp buradan da burs kazandı. Diğer öğrencilere ders vererek hasta babasına da para göndermeyi ihmal etmedi. Özcan, 32 yaşında Afyonkarahisar'da bir köy okuluna atandı. Son görev yeri ise memleketi Turgutlu. 8 yıldır aşkla öğretmenlik yapan Özcan, "Dünyaya bir daha gelsem yine yaşım kaç olursa olsun öğretmen olurum" dedi.