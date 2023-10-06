Haberler Yaşam Haberleri Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
Giriş Tarihi: 6.10.2023 09:35

Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi’ne giden alkollü iki kişi, güvenlik görevlileri ile tartıştı. Görevlilerden Ali Kemal Sağlam, göğsüne aldığı darbe sonrası yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Kemal Sağlam, apar topar yoğun bakıma alındı. Ancak bir aylık yaşam savaşını ne yazık ki kazanamadı…

İHA
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…

Acı olay, geçtiğimiz ay Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı.

M.U. (25) ve M.T. (24) isimli 2 kişi, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne yakınları ziyaret etmek için geldiği sırada güvenlik görevlileriyle tartıştı. Kurallar nedeniyle acil bölüme alınmayan şahıslar güvenlik görevlileri ile kavga etmeye başladı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle şahıslardan biri güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne yumruk attı. Polisin müdahalesi sonrası arbede sona ederken, çıkan arbede göğsüne darbe alan güvenlik görevlisi kısa bir süre sonra hastane içerisinde yere yığıldı.

Kalbinin durduğu belirlenen güvenlik görevlisi Sağlam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonra tekrar yaşama döndürüldü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam kalp damarlarındaki daralmalar nedeniyle ameliyat edildi.

Arbedenin ardından gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık bir aydır hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sağlam ise yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti.

Sağlam, bugün Yomra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımını savundu!
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun "mutfak şovunu hedef aldı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener, İYİ Parti'nin İzmir'den sonra Eskişehir adayını da açıkladı
SON DAKİKA | Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı
Avrupa tahtakurusuna teslim
Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'yı mağlup etti!
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA