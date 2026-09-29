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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Altıntaş- Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Abdülmütalip Y., Ayşe Y. (67), Ayşe (80) ve Ömriye T. (50) ile diğer araçta bulunan Çetin Ö., Seven Ö., Belinay Ö. ve Tuana Ö. yaralandılar.

#KÜTAHYA
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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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