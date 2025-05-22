Kayalıklardan düşen kadın için ekipler seferber oldu

Tunceli AFAD İl Müdürü Veysi Kaya, "Zorlu arazi koşullarına rağmen görevini özveriyle yerine getiren tüm arama kurtarma ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, gönüllü kuruluşlarımıza ve özellikle olay yerine ilk ulaşan ve çalışmalara büyük katkı sağlayan Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan, doğamızın güzelliklerini keşfederken coğrafi zorlukları da göz önünde bulundurarak tedbirli olmalarını rica ediyorum" dedi.