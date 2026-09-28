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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:27

Kayalıklardan düşen taş 3 yaşındaki Kaan’ı hayattan kopardı

Kayseri'de kayalık alanda yürüyüşe çıkan babasının kucağındayken başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Kaan Şen, hayatını kaybetti.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayalıklardan düşen taş 3 yaşındaki Kaan’ı hayattan kopardı
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Olay, Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre baba R.Ş., 3 yaşındaki oğlu Kaan Şen'i kucağına alarak kayalık alanda yürümeye başladı. Bu sırada kayalıklardan kopan taş parçaları baba ve oğlunun üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Kaan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Kaan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Minik Kaan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#KAYSERİ

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Kayalıklardan düşen taş 3 yaşındaki Kaan’ı hayattan kopardı
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