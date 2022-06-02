Adana’da insanlık ölmemiş dedirten olay! Kayıp altınları buldu, sahibine ulaştırdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Nuhuya Önal, 15 gün önce yakınının düğününe katılmak için Adana'ya geldi. Oğlu Mehmet Akif Önal'ın (40) evinnde kalan yaşlı kadının çantasında taşıdığı içinde 11 Cumhuriyet altınını sakladığı ip yumağını alan torunları, bir süre oynadıktan sonra sokağa attı. Önal, Düziçi'ne döndükten sonra altınlarının kaybolduğunu fark etti ve durumu oğluna bildirdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen yumak bulunamadı.
TEK TEK ZİLLERİ ÇALDI
Yüreğir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ömer Kaplan, Dadaloğlu Mahallesi'nde ip yumağını buldu. Kaplan, yumağı alıp evine götürdü. Yumağın içindeki altınları bulan Zemzem Kaplan, eşine haber verdi. Bunun üzerine Ömer Kaplan yumağı önünde bulduğu apartmana gidip, zilleri tek tek çalarak altın kaybedip etmediklerini sordu. Nuhuya Önal'ın kızı Nurten Çelik annesinin 11 tane Cumhuriyet altınını kaybettiğini öğrenen Önal altınları yaşlı kadının kızına teslim etti.
YİNE BULSAM YİNE YAPARIM
Annesinin kaybolan altınlarını alan Nurten Çelik, "Bu dönemde böyle bir davranış, bizi çok duygulandırdı. Annem altınları kaybolduğu için çok üzülüyordu" derken, Ömer Kaplan ise, kendisinin insanlık görevini yaptığını belirterek, "Yumağı eve götürdüm eşim içinde altınlar olduğunu söyledi. Altınları bulmak iççin sahibini ararken Nurten abla annesini 11 Cumhuriyet altını kaybettiğini söyldi ve kendisine teslim ettim. Çok mutluyum. Yine olsa aynısını yaparım" dedi.