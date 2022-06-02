Adana’da insanlık ölmemiş dedirten olay! Kayıp altınları buldu, sahibine ulaştırdı

YİNE BULSAM YİNE YAPARIM

Annesinin kaybolan altınlarını alan Nurten Çelik, "Bu dönemde böyle bir davranış, bizi çok duygulandırdı. Annem altınları kaybolduğu için çok üzülüyordu" derken, Ömer Kaplan ise, kendisinin insanlık görevini yaptığını belirterek, "Yumağı eve götürdüm eşim içinde altınlar olduğunu söyledi. Altınları bulmak iççin sahibini ararken Nurten abla annesini 11 Cumhuriyet altını kaybettiğini söyldi ve kendisine teslim ettim. Çok mutluyum. Yine olsa aynısını yaparım" dedi.