Kaygılara karşı ‘rahatsız etme’ modu

Telefonunda bulunan "Rahatsız Etme" özelliğinin düşünülenin aksine çok farklı bir amaç için kullanıldığı ortaya çıktı. Independet'te yer alan habere göre, internette bazı kişiler bu özelliği kaygılarını azaltmak için kullandıklarını itiraf etti. Eskiden Twitter diye bilinen X'te Max Burns adlı kullanıcı, "Bugün bazı Z kuşağı gençlerinin cep telefonlarını 7/24 'Rahatsız Etme' modunda tuttuklarını, böylece aramalara cevap verme kaygısıyla asla yüzleşmek zorunda kalmadıklarını öğrendim" yazarak bir tartışma başlattı. Burns'ün tweet'iyle özdeşleşen pek çok Z kuşağı üyesi olmasına rağmen bunun Z kuşağına özgü bir alışkanlık olmadığını söyleyenler de var. X kuşağından biri "Bunu yapıyorum, çünkü 40 yaşındayım ve rahatsız edilmek istemiyorum" dedi. 2023'te yapılan bir araştırma, katılımcıların yüzde 90'ının telefonda biriyle konuşmaktan endişe duyduğunu göstermişti.