Kayıp adam ormanda ölü bulundu

İlçeye bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan Mustafa Polat (70) dün akşam saatlerine camiye gitmek için evde çıktı.

Uzun bir süre Polat'ın eve gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonrası Polat'ın köyün üç kilometre uzağında cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.