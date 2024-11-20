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Giriş Tarihi: 20.11.2024 18:21 Son Güncelleme: 20.11.2024 20:45

Kayıp adam ormanda ölü bulundu

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından ölü bulundu.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Kayıp adam ormanda ölü bulundu

İlçeye bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan Mustafa Polat (70) dün akşam saatlerine camiye gitmek için evde çıktı.

Uzun bir süre Polat'ın eve gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonrası Polat'ın köyün üç kilometre uzağında cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp adam ormanda ölü bulundu
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