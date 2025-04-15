Kayıp adam otomobilinde ölü bulundu

Sabah saatlerinde evinden çıkan Hasan Sarıbaş, akşam eve dönmeyince ailesi Jandarma'yı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Otomobili ile birlikte ortadan kaybolan Sarıbaş'ı her yerde arayan Jandarma'ya gelen ihbar olayı aydınlattı.

Hasan Sarıbaş'ın otomobilinin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir narenciye bahçesinde park halinde olduğu ihbarını alan Jandarma, ekipleri hareke geçti. Park halindeki otomobilin yanına gelen Jandarma ekipleri kayıp olarak bildirilen Hasan Sarıbaş'ı otomobilin içinde hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonrası Sarıbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilinde ölü olarak bulunan Sarıbaş'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.