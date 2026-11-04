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Giriş Tarihi: 04.11.2026 12:27 Son Güncelleme: 04.11.2026 12:48

Kayıp Alzheimer hastasından bir iz yok: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter'i (87) arama çalışmaları sürüyor. Yeter'in yolda yürürken son görüntüsünün bir villanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

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Olay, 2 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kemal Yeter için AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME), itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yeter'in kayıp olmadan önce son görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Akyaka Kadın azmağı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Yeter'e dair bir iz bulunamadı.

Muğla'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamın son görüntüsü ortaya çıktı | Video

Kemal Yeter

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MUĞLA

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Kayıp Alzheimer hastasından bir iz yok: Son görüntüsü ortaya çıktı!
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