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Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:48 Son Güncelleme: 19.10.2026 15:57

Kayıp Büşra bebekten 40 gündür haber alınamıyor: Arama çalışmaları sürüyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebek ailesiyle kaldığı çadırda kayboldu. Büşra bebeğin arama çalışmaları sürerken aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen hiçbir ize rastlanmadı! İşte son gelişmeler...

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İHA Yaşam
Kayıp Büşra bebekten 40 gündür haber alınamıyor: Arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp 11 aylık Büşra bebek soruşturması 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas'ın Divriği İlçesi Göndüren Köyün kırsalında hayvancılık yapan E. B'nin (25) yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarı ile başlamıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y,B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 GÜNDÜR HİÇBİR İZİNE RASTLANMADI

Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen sonuç vermedi.

Büşra bebeğe canlı veya cansız ulaşılamadı. Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS

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Kayıp Büşra bebekten 40 gündür haber alınamıyor: Arama çalışmaları sürüyor
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