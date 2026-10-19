Kayıp Büşra bebekten 40 gündür haber alınamıyor: Arama çalışmaları sürüyor

40 GÜNDÜR HİÇBİR İZİNE RASTLANMADI

Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen sonuç vermedi.

Büşra bebeğe canlı veya cansız ulaşılamadı. Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör