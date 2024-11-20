Kayıp diye aradı bulunca öldürdü

Mersin'de 24 yaşındaki bir çocuk annesi Aybeniz Top, birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından öldürüldü. Olay, Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi 84002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Fırtına birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top ile tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Fırtına, Aybeniz Top'u tülbentle boğarak öldürdü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Aybeniz Top'un boğularak öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli Hasan Fırtına'yı otobüs terminalinde yakaladı. Farklı suçlardan kaydı bulunan şüphelinin ayrıca Aybeniz Top'a krediler çektirdiği iddia edildi.Aybeniz Top'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Hasan Fırtına, nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.Hasan Fırtına, geçen ay ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak, birlikte yaşadığı Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia etmiş ve aramaya çıkmıştı. Fırtına katıldığı programda Aybeniz Top ile ilgili önce "kayıp" ardından da "kaçırılmış zorla tutuluyor" demişti. Programa katılan Aybeniz Top ise Hasan Fırtına'dan şiddet gördüğü için evden ayrıldığını söylemişti. Sonrasında ise çiftin barıştığı ve Mersin'de Aybeniz Top'un babasına ait evde yaşamaya başladıkları, cinayetin de burada işlendiği belirtildi.