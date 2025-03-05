SON DAKİKA | Kayıp Ece’nin arkadaşına attığı mesajlar ortaya çıktı! İşte o konuşma: Oturdum ruhum geride kaldı...

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de 3 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel'i arama çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediliyor. Gürel'in kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler güvenlik kamera çalışmasını derinleştirdi.
Şu ana kadar yapılan aramalarda sadece cep telefonu, çantası ve montuna ulaşılan genç kadından iz bulunamadı. Evden çıkışından ormanlık alana gelişine kadar olan yol güzergahındaki tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi.
Ancak Ece Gürel'in ormanlık alanından çıktığına dair bir görüntüye henüz ulaşılamadı. O yüzden arama çalışmaları ormanlık alanı içerisinden sürdürülüyor.
ARKADAŞINA FOTOĞRAF VE MESAJ ATTI
Belgrad Ormanı'na giden Ece Gürel, İngiltere'de bulunan bir arkadaşıyla yazıştığı ortaya çıktı. Daha önce birlikte Belgrad Ormanı'na gittiği anlaşılan Ece Gürel, ormanlık alanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına atarak 'Buradan yürümüştük" ve 'Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım' sonra da 'Kayboldum' gibi mesajlar attığı görüldü. Mesajlarda arkadaşıyla daha önce gittiği bir noktaya gitmeye çalıştığı görülen genç kadının aradığı yeri bulamadığını ifade ediyor.
İNSTAGRAM'DAN YAPTIĞI O KONUŞMA ŞÖYLE
Ece; Gidiyorum bakalım…
Ece; Buradan yürümüştük
Arkadaşı ; Evetttt..
Ece; Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım
Ece; Bu yoldan gidiyorum
Ece; Bu yoldan yürümemiştik
Ece; Bentin oraya gitmiştik
Ece; Kayboldum
Ece; Oturdum ruhum geri de kaldı
Arkadaşı..İyi yaptın beybi bende markette yeni çıktım
Arkadaşı; Süpersun kuzum
Ece; Bulunca söylerim bende
Arkadaşı; Beybi ne yaptın Navigasyonun açık değil mi?
ARKADAŞININ BİLGİSİNE BAŞVURULACAK
Arkadaşıyla bu yazışmalar yaptığı belirlenen Ece Gürel'in akıbeti araştırılıyor. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, Ece Gürel'in arkadaşının bilgisine başvuracağı öğrenildi. Türkiye'ye geleceği öğrenilen arkadaşının, Ece'yle daha önce nereye gittiği yönde bilgi elde edip ona göre çalışmada yapılacağı öğrenildi.
BİRÇOK BİRİM GÖREVDE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ece Gürel'in arama çalışmasıyla ilgili yazılı açıklama geçti. Açıklamada Güler'in bulunması için yapılan arama çalışmalarında 172 personel ve 2 kadavra köpeği ile AFAD, Jandarma ile koordinreli çalıştıkları belirtildi.
"02.03.2025 tarihinde kayıp şahıs müracaatı alınan E.G. isimli şahıs ile ilgili, Sarıyer İlçesi Belgrad ormanında 4.gün yapılan arama kurtarma çalışmalarında; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimleri olarak toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeği ile AFAD, Jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 291 personel ve 8 adet kadavra-iz takip köpeği katılım sağlamaktadır."