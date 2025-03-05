SON DAKİKA | Kayıp Ece’nin arkadaşına attığı mesajlar ortaya çıktı! İşte o konuşma: Oturdum ruhum geride kaldı...

"02.03.2025 tarihinde kayıp şahıs müracaatı alınan E.G. isimli şahıs ile ilgili, Sarıyer İlçesi Belgrad ormanında 4.gün yapılan arama kurtarma çalışmalarında; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimleri olarak toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeği ile AFAD, Jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 291 personel ve 8 adet kadavra-iz takip köpeği katılım sağlamaktadır."