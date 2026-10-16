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Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:38

Kayıp eski muhtar Kilez Deresi’nde aranıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar’da aracı ile sel sularına kapılan eski Muhtar Mustafa Gedikli’yi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve itfaiye ekipleri Kilez Deresi'nde denize yakın alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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ABBAS ÇAKAR
Kayıp eski muhtar Kilez Deresi’nde aranıyor
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Kocaeli'yi 2 gündür etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınada Başiskele Kullar bölgesi Yaylacık Mahallesi'nde arabası ile sele kapılan eski muhtar için arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ve Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından Kilez deresinin denize yakın olan bölgelerinde eski muhtar Mustafa Gedikli için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının bugün tamamlanması bekleniyor.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli'yi etkisi altına alan, birçok yerde sel baskını ve toprak kaymasına neden olan sağanak yağış ve fırtınada kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin, Yaylacık Mahallesi'nde eşi ile kaldığı barakadan eve gitmek için aracını almaya giderken suya kapıldığı iddia edildi. Eşinin emniyet ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından dün öğle saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarında, muhtarın aracına ulaşıldı. Ancak, kendisine ait bir ize rastlanmadı. Bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

#KOCAELİ
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Kayıp eski muhtar Kilez Deresi’nde aranıyor
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