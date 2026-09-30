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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Kayıp kadının cesedi falezlerde bulundu

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kayıp kadının cesedi falezlerde bulundu
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Antalya'da önceki sabah saatlerinden itibaren Nil Bölükbaş'tan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen aile üyeleri, Bölükbaş'ın en son falezler bölgesine doğru ilerlediğini tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran aile üyeleri, 35 metrelik falezlerin alt kısmında, hareketsiz yatan kişiyi görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Nil Bölükbaş'ın cenazesi, deniz polisi tarafından botla limana çıkarıldı.
#ANTALYA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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Kayıp kadının cesedi falezlerde bulundu
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