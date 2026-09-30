Kayıp kadının cesedi falezlerde bulundu

Antalya
'da önceki sabah saatlerinden itibaren Nil Bölükbaş'tan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen aile üyeleri, Bölükbaş'ın en son falezler bölgesine doğru ilerlediğini tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran aile üyeleri, 35 metrelik falezlerin alt kısmında, hareketsiz yatan kişiyi görüp 112 Acil Çağrı Merkezi
'ne bildirdi. Nil Bölükbaş'ın cenazesi, deniz polisi tarafından botla limana çıkarıldı.