Kayıp Kız filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Karısının aniden ortadan kaybolmasıyla sorumlu tutulan bir adamın hikayesinin anlatıldığı film gerilim, polisiye ve dram türlerindedir. Peki; Kayıp Kız filmi konusu nedir? Kayıp Kız filmi oyuncuları kimler?

KAYIP KIZ FİLMİ KONUSU

Kayıp Kız, karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini anlatıyor. Amerika'nın Missouri eyaletlerinden birinde sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadır. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur. Amy'den uzun süre haber alınamayınca polis, genç kadının ortadan kaybolması ile ilgili Nick'ten şüphelenmeye başlar. Olanlara bir türlü anlam veremeyen Nick'in ise Amy'nin nerede olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Genç adam bu sırada kendisini Amy'nin ailesinin düzenlediği bir yardım operasyonunun içinde piyon olarak bulur. Nick, masum olduğu konusunda ısrar etse de üstündeki şüpheleri tamamen yok edemez. Amy'nin hayatta olup olmadığı ise büyük bir muammadır...

KAYIP KIZ FİLMİ OYUNCULARI

Yapımcılarından birinin güzel oyuncu Reese Witherspoon olduğu filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Başrollerde ise Ben Affleck ve Rosamund Pike bulunuyor.