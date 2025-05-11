Kayıp oğlunu bekliyor

YEDİĞİMİZDEN BİLE TAT ALAMIYORUZ

Çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Ebru Atay, "Yediğimiz yemekten içtiğimiz sudan bile tat alamıyoruz. İlk 3 ay arama çalışmaları yoğun yapıldı. Ancak sonrasında azaldı. Ekipler ihbar gelirse bakıyor. Veli Eren'in kaybolduğu bölgede kamera yok. Çeşme Belediye Başkanına o bölgeye kamera konmasını söyledik. Ancak şu ana kadar kamera konulmadı. Belki o bölgede kamera olsaydı akıbeti şu ana kadar belli olurdu. Eren kaybolduktan 10 gün sonra gördüklerini söyleyenler oldu ama görüntü yok. Yunanistan'da hapishanede olduğunu söyleyen oldu ancak kayıtlarda böyle bir şey çıkmadı. O gün arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmişti" dedi.