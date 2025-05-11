Kayıp oğlunu bekliyor

Marangoz Mehmet Atay (50) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız 4 arkadaşı, mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.
ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ
Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 22 aya rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için yoğun çaba sarf ederken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek vermişti. Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ile cep telefonu numarasının olduğu 'kayıp' afişleri bastıran aile, sokak sokak gezip, herkesten destek istedi. Ancak aradan geçen 22 aya rağmen Veli Eren Atay'dan bir haber yok.
CEP TELEFONU BULUNDU
Polis, Veli Eren Atay'ın cep telefonuna ulaştı. Polis, telefonun sinyallerini takip ederek Manisa'daki bir ailede olduğunu tespit etti. Bir süre aile takibe alındı. Ancak ailenin olayla bir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis, Manisalı ailenin bilgisine başvurdu. Ailenin telefonu Atay'ın ortadan kaybolduğu gün Çeşme'de plajda buldukları, bir süre evde tuttuktan sonra format attırıp, kullanmaya başladıkları anlaşıldı. Telefon geçen ay, Atay'ın ailesine teslim edildi.
EN TATSIZ ANNELER GÜNÜ
Veli Eren Atay'ın annesi Ebru Atay, duygularını SABAH ile paylaştı. Ebru Atay, "Oğlumun akıbetini merak ediyoruz. 22 ay uykusuz ve acı içinde geçti. Benim için oğlum Eren olmadan anneler gününün hiçbir önemi yok. En kötü şey belirsizlik. Oğlum vefat ettiyse bile mezarı olsun, gidelim dua edelim. Belirsizlik ölümden beter. Sabırla mucize bekliyoruz" dedi.
YEDİĞİMİZDEN BİLE TAT ALAMIYORUZ
Çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Ebru Atay, "Yediğimiz yemekten içtiğimiz sudan bile tat alamıyoruz. İlk 3 ay arama çalışmaları yoğun yapıldı. Ancak sonrasında azaldı. Ekipler ihbar gelirse bakıyor. Veli Eren'in kaybolduğu bölgede kamera yok. Çeşme Belediye Başkanına o bölgeye kamera konmasını söyledik. Ancak şu ana kadar kamera konulmadı. Belki o bölgede kamera olsaydı akıbeti şu ana kadar belli olurdu. Eren kaybolduktan 10 gün sonra gördüklerini söyleyenler oldu ama görüntü yok. Yunanistan'da hapishanede olduğunu söyleyen oldu ancak kayıtlarda böyle bir şey çıkmadı. O gün arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmişti" dedi.