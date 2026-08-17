Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi 15 gün sonra Bursa’da bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Adaköy Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde sürülmüş bir buğday tarlasının ortasında 75 yaşındaki İ.B.'ye ait cansız beden bulundu. Yapılan ilk değerlendirmelerde şahsın yaklaşık 10-15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, Adaköy Mahallesi Kavak Bayır mevkiinde meydana geldi. Bölgeden geçen bir vatandaş, tarlanın ortasında başında bir köpeğin beklediği karartıyı fark edince, durumdan şüphelenip eve giderek gördüklerini babasına anlattı. Baba ve oğul daha sonra birlikte bölgeye döndü. Yakından yaptıkları kontrolde gördükleri cismin bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Adaköy Mahalle Muhtarı İsmail Sarı'ya bildirdi. Muhtar Sarı'nın ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.