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Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:37

Kayıp olarak aranıyordu: Hastane yakınında cansız bedeni bulundu!

Samsun'da hastane otoparkının yanındaki istinat duvarının altında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişinin Nurettin Kaya (67) olduğu ortaya çıkarken, Kaya'nın yakınları tarafından 10 Kasım tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunulduğu ve Kaya'nın alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

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İHA İHA
Kayıp olarak aranıyordu: Hastane yakınında cansız bedeni bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi otoparkına aracını park eden bir kişi, istinat duvarının alt kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Nurettin Kaya (67) olduğu ortaya çıktı. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kaya'nın yakınları tarafından 10 Kasım tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunulduğu ve Kaya'nın alzaymır hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

#SAMSUN
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Kayıp olarak aranıyordu: Hastane yakınında cansız bedeni bulundu!
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