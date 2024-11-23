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Giriş Tarihi: 23.11.2024 22:13

Kayıp olarak her yerde aranıyordu! Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun cesedi orada bulundu

Sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi olan fenomen Mehmet Akif Kocaoğlu'ndan acı haber geldi. Motor tutunu olan fenomenin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Kayıp olarak her yerde aranıyordu! Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu’nun cesedi orada bulundu

Olay, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı.

Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi.

Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.



Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu'ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

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Kayıp olarak her yerde aranıyordu! Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun cesedi orada bulundu
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