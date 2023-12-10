Kayıpları buldular nice aileye umut oldular

Antalya Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadavra arama köpeği Obert ve iz takip köpeği Miya, merkezin adeta gözbebeği. Alman kurdu Obert, Kastamonu'da yaşanan sel felaketi ile 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde aktif rol aldı. Obert, 6 Şubat depreminin ardından önce Malatya'da görev aldı. Burada enkaz altındaki 4 kişiyi buldu. Buradaki başarısının ardından depremin en çok vurduğu Hatay'da görevlendirildi. Antakya'da uzun süre görev alan Obert, burada da kayıp 12 kişinin cansız bedenini buldu. 8 yaşındaki Obert bugüne kadar 55 ayrı görevde 21 kişinin bulunmasını sağladı. Obert ayrıca 2018 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde cinayete kurban giden ve 7 metre derinliğe gömülen bir kişinin kemiklerini de bulmuştu.Belçika cinsi iz takip köpeği Miya ise kaybolan Alzheimer hastaları ile çocukları buluyor. Henüz 3 yaşında olan Miya, Türkiye genelinde 10 ayrı görevde kayıp 4 kişiyi buldu. Miya sadece Antalya'da değil Türkiye'nin dört bir yanında da kaybolan kişilerin bulunmasında görev alıyor.