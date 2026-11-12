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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Kaymakama saldıran Pitbull’u zorla kaçırdı

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Faruk KÜÇÜK Faruk KÜÇÜK
Kaymakama saldıran Pitbull’u zorla kaçırdı
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Erzurum'un Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, 9 ay önce evinin bulunduğu sitede küçük oğluyla asansör beklediği sırada, üzerlerine doğru gelen tasmasız bir pitbulun sahibi Ahmet Taha Eray'ı (28) uyardı. Buna sinirlenen Eray, Kaymakamı tehdit edip boğazına sarılarak, yere düşürdü. Saldırganın avukat babası Hasan Eray'ın, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, özür dilemesi üzerine ise şikâyetçi olmadı.

Ancak sitede yaşayanlar, köpeğin başıboş dolaşmasından duydukları korku nedeniyle imza toplayarak, Yakutiye Kaymakamlığına verildi. 6 ay önce ise Kızılgüneş sitede makam aracına binerken üzerine gelen köpeği tekmeledi. Kaymakamı korumak isterken köpek tarafından ısırılan koruması ise silah çekti. Köpek, savcılık talimatıyla hayvan barınağında konulurken, Valilik ise 'Tekmeleme' iddiası nedeniyle Kızılgüneş'e soruşturma açtı.

GÖREVLİLERİ DÖVDÜ, KÖPEĞE ISIRTTI
Adli süreç devam ederken, Ahmet Taha Eray önceki gün köpeğini görme bahanesiyle barınağa gitti. Tehditle görevlilerin elinden köpeği alan Eray, direnen veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz'ü baldırlarından, barınak işçileri Selçuk Değirmenci ve Samet Bülbül'ü de bacaklarından ısırttı. Yumrukladığı bir çalışanın burnunu birinin de dişini kıran Eray, köpeği ile kaçtı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Eray ve köpeğini bulmak için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ERZURUM
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Kaymakama saldıran Pitbull’u zorla kaçırdı
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