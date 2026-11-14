Yer Erzurum! Köpeğini kaçırıp çalışanlara saldırmıştı: Pitbull dehşetinde şaşırtan karar!

SİTE SAKİNLERİ İMZA TOPLAMIŞTI

Yaşananların ardından sitede yaşayan yaşlılar, bebekli aileler ve diğer sakinler, köpeğin başıboş dolaşmasından duydukları endişeyi dile getirdi. Site yönetiminin öncülüğünde köpeğin siteden uzaklaştırılması için imza kampanyası başlatıldı. Altı blokta yaşayanların imzasıyla hazırlanan dilekçe Yakutiye Kaymakamlığına sunuldu. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda kamera kayıtları ve yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletildiğini bildirmişti. Şüpheliler hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, kasten yaralama, tehdit ve hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü açıklanmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör