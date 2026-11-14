Yer Erzurum! Köpeğini kaçırıp çalışanlara saldırmıştı: Pitbull dehşetinde şaşırtan karar!

Olay, 10 Kasım'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldırdığı iddia edilen pitbull cinsi köpek, savcılık talimatıyla sahibinin evinden alınarak barınağa yerleştirilmişti. Köpeğini görmek bahanesiyle barınağa gelen Ahmet Taha Eray, iddiaya göre görevlilerin gözetiminde hayvanın yanına gitti. Bir süre sonra köpeğin tasmasını çalışanların elinden zorla alan şüpheli, görevlilerle tartışmaya başladı. Köpeğin barınaktan çıkarılmasına izin verilmemesi üzerine yaşanan arbedede pitbull 3 personeli bacağından ısırdı. Köpeğin sahibi de çalışanlara yumruklarla saldırdı. Olayda 4 barınak çalışanı yaralandı. Şüpheli, köpeği de yanına alarak barınaktan kaçtı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YENİDEN YAKALANDI
İhbar üzerine başlatılan çalışmada Ahmet Taha Eray, 11 Kasım'da yakalandı. Ancak zanlının ertesi gün serbest bırakılması üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Ahmet Taha Eray, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçırılan pitbull cinsi köpeğin ise yakalanarak yeniden barınağa alındığı öğrenildi.
KAYMAKAMIN BOĞAZINA SARILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Olayın geçmişi yaklaşık 2 ay önce Palandöken ilçesindeki Kardelen Sitesi'nde yaşanan gerginliğe dayanıyor. İddiaya göre, 6 bloktan oluşan sitede pitbull cinsi köpeğin başıboş ve ağızlıksız dolaştırılması nedeniyle sakinler tedirginlik yaşadı. Kaymakam Yunus Kızılgüneş, küçük oğluyla asansör beklediği sırada üzerlerine yürüyen köpeğin sahibini uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışmada köpeğin sahibinin Kızılgüneş'in boğazına sarılarak fiziki müdahalede bulunduğu ve yere düşürdüğü öne sürüldü. Hastaneden darp raporu alan Kızılgüneş'in, şüphelinin babasının özür dilemesi üzerine başlangıçta şikâyetçi olmadığı öğrenildi.
SİTE SAKİNLERİ İMZA TOPLAMIŞTI
Yaşananların ardından sitede yaşayan yaşlılar, bebekli aileler ve diğer sakinler, köpeğin başıboş dolaşmasından duydukları endişeyi dile getirdi. Site yönetiminin öncülüğünde köpeğin siteden uzaklaştırılması için imza kampanyası başlatıldı. Altı blokta yaşayanların imzasıyla hazırlanan dilekçe Yakutiye Kaymakamlığına sunuldu. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda kamera kayıtları ve yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletildiğini bildirmişti. Şüpheliler hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, kasten yaralama, tehdit ve hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü açıklanmıştı.