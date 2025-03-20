Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de! İşte, 2025 Kaymakamlık sınav sonuç tarihi

Kaymakamlık sınav sonuçları gündemde. ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihi ile birlikte gözler sonuç ekranına çevrildi. Sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Sınav sonuçlarının belli olmasının ardından adaylar için mülakat süreci başlayacak. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar...
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ TARİHİ
ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.
100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
İlan edilen kadronun (65) 4 katı olan 260 aday, mülakata katılma hakkı kazanacaktır.
260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata çağrılacak olup, mülakat süreci İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir.