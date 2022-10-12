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Giriş Tarihi: 12.10.2022 16:47 Son Güncelleme: 12.10.2022 17:43

Kaynanasını sokak ortasında öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, damadı Muhammet Toprak (35) tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Gazale Aktaş (67) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaynanasını sokak ortasında öldürdü

Antalya Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 5041 Sokak üzerinde saat 14:30 sırasında meydana gelen olayda, kızı ve torunlarıyla müstakil evde yaşayan Gazale Aktaş, ikinci el pazarına kıyafet satmak için market arabasıyla evinden çıktı. Eşyaların bir bölümünü pazara bırakan yaşlı kadın, kalan malzemeleri almak için yeniden market arabasıyla evine doğru dönüşe geçti.

Bu sırada yaşlı kadının yanına yürüyerek gelen damadı Muhammet Toprak tarafından kaynanası Gazele Aktaş'a, kurşun yağdırdı. 7 mermi boşa giderken yaşlı kadının göğsüne 2 kurşun isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gazal'e olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak yakındaki Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazale, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SİLAHI ATIP KAÇTI

Yapılan incelemede kurşunlardan üçünün park halindeki bir kamyonete isabet ettiği belirlendi. Gazale'den geriye market arabası ve kanlar içindeki terlikleri kaldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken çalılığa attığı suç aleti silahı buldu. Olayı anlatan Muttalip Kadaş, "Siyah ablanın yanından kadın yürürken, bir kişi 5 yada 6 el ateş etti. Bu kurşunlardan ikisi kadının vücuduna geliyor. Yengem gördükten sonra bağırıyor. Sonra adam bu aradan kaçıyor. Sonra polis ve ambulans geldi ve kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın bu sokakta yaşıyor" dedi.

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Kaynanasını sokak ortasında öldürdü
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