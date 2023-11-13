Kayseri’de 51 yaşındaki kadın evinde başı ezilerek öldürüldü

Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Güney Mahallesi Özkul Caddesi üzerindeki müstakil evde yaşayan Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra akşam eve dönünce eşi Hasibe Soykuk'u yerde kanlar içerisinde buldu. Seyit Ahmet Soykuk'un ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Hasibe Soykuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede Hasibe Soykuk'un başının sert bir cisimle ezilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hasibe Soykuk'un cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.