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Giriş Tarihi: 13.11.2023 22:48 Son Güncelleme: 13.11.2023 23:14

Kayseri’de 51 yaşındaki kadın evinde başı ezilerek öldürüldü

Kayseri’de 51 yaşındaki Hasibe Soykuk, hayvan otlatmadan dönen kocası tarafından evde başı ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 51 yaşındaki kadın evinde başı ezilerek öldürüldü

Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Güney Mahallesi Özkul Caddesi üzerindeki müstakil evde yaşayan Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra akşam eve dönünce eşi Hasibe Soykuk'u yerde kanlar içerisinde buldu. Seyit Ahmet Soykuk'un ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Hasibe Soykuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede Hasibe Soykuk'un başının sert bir cisimle ezilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hasibe Soykuk'un cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de 51 yaşındaki kadın evinde başı ezilerek öldürüldü
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