Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de 74 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 22:10

Kayseri’de 74 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Ö., evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Kayseri’de 74 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Ahmet Ö. (74), evinin tuvaletinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAYSERİ #ADLİ TIP KURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de 74 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA