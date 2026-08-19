Kayseri’de akılalmaz olay: İş başvurusu için gittiği yerde otomobil çaldı!

Aracımı çalan şahıs, o fabrikaya iş başvurusunda bulunmuş. Arkadaşı işe almamışlar. Sanırım biraz da alkollüymüş, o fabrikadaki arkadaşlar takip etmiş, şahıs benim aracıma binip, biraz oturduğunu görmüşler. Aracı çalıştırmış ve çalmış. Bende bunun üzerine polis ekiplerine şikayetçi oldum. Polisler aracımı buldu. Ancak aracımın da baya bir masrafı var. Her yerini kırmış aracın. Çalan şahıstan şikayetçiyiz ve mağduruz. Gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör